Украинская армия потеряла более 138 тысяч человек на СВО с начала 2025 года

За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных Украинская армия в ходе российской спецоперации за первые три месяца нынешнего года потеряла свыше 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Министерства обороны России.
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