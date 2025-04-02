Украинская армия потеряла более 138 тысяч человек на СВО с начала 2025 года

За 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных Украинская армия в ходе российской спецоперации за первые три месяца нынешнего года потеряла свыше 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Министерства обороны России.