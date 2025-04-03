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Царьград

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Трамп вводит пошлины на импорт: ЕС готовит ответный шаг по предложению Туска

Трамп вводит пошлины на импорт: ЕС готовит ответный шаг по предложению Туска

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт в США, что стало вызовом для ЕС. Премьер Польши Дональд Туск призывает Европейский Союз к ответным мерам, подчеркивая важность партнерства.

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