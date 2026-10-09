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proavto21

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Почему китайские автомобили стремительно дешевеют в первый год: разбор реальных цифр и моделей

Почему китайские автомобили стремительно дешевеют в первый год: разбор реальных цифр и моделей

Каждый раз, когда речь заходит о покупке автомобиля, я ловлю себя на мысли, что современный рынок напоминает минное поле — особенно если смотреть в сторону машин из Поднебесной.

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