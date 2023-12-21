В 2024 году в Симферополе откроется детсад на 260 мест

В 2023 в Симферополе было выдано 6 687 направлений на приём в дошкольные учреждения. На сегодняшний день в них есть свободные места, сообщила начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.
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