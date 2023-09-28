Два дня, которые могут потрясти S&P 500

На вчерашних торгах основные фондовые индексы США успели побывать как в минусе, так и в плюсе. Но даже на процент от нуля, какие бы новости на рынок ни поступали, они в среду ни разу не отошли, в итоге завершив день совершенно невнятно.
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