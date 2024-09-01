Восемь человек погибли в ДТП на трассе М‑12 в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 1 сентября, около 11.00 на 357‑м километре трассы М‑12. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, предварительно, водитель минивэна не справился с управлением, совершил наезд на отбойник.