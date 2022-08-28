Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    правильно, так как есть ДЕТИ, а есть - СУКИНЫ ДЕТИ. И вот им как раз не только не помешает, а крайне необходимо дать ...В США узаконили п...
  • Святослав Петров
    1/8 часть суши: Почему Россия такая большая? - а, "незалежная" такая "древняя" - только непонятно когда они успели вы...1/8 часть суши: п...
  • Olga Kushnir
    От Содома и Гоморры«Котики» вместо г...

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и слово, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная наставнице, путешествующих легкое прехождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих помощнице, нищих неистощимое богатство, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх