Скажите «нет» спешке и суете: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года Алёна ЮрьеваСогласно восточным астрологическим прогнозам, неделя с 18 по 24 ноября обещает быть насыщенной событиями и положительной энергией, несмотря на некоторые возможные трудности, особенно в финансовой и карьерной сфере.