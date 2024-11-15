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Скажите «нет» спешке и суете: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года

Скажите «нет» спешке и суете: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года

Скажите «нет» спешке и суете: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года Алёна ЮрьеваСогласно восточным астрологическим прогнозам, неделя с 18 по 24 ноября обещает быть насыщенной событиями и положительной энергией, несмотря на некоторые возможные трудности, особенно в финансовой и карьерной сфере.

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