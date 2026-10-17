Об этом предупреждали старцы Киев стал прифронтовым городом: каждый день прилёты, тысячи людей вынуждены ночевать в метро, звуки воздушной тревоги воспринимаются как белый шум.
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Запад Украину не бросит. Он слишком крупно в нее вложился.
В случае продолжения методичных ударов по инфраструктуре в районе Киева по объектам, связанным с обеспечением ВСУ, население города пострадает из-за перебоев с электроснабжением.
Конечно же подрыв дамбы не рассматривается - это для "красного словца". А вот удар "Орешником" по каким-то объектам в области - это возможно, только нужен повод, чтобы не обвинили в применении "излишней силы" и множестве жертв среди гражданского населения.
Сыновья Тараса Бульбы продолжают учиться на своих ошибках через гражданское противостояние из-за влияние Ватикана.
Топить нужно не куев, а мелкобританию!!!