Шокирующие обвинения в адрес Ти Би Джошуа и его церкви: скрытая сторона харизмы и влияния Елена ГалицкаяБи-би-си, проведя двухлетнее расследование в сотрудничестве с международной медиаплатформой openDemocracy, раскрыла потрясающие детали о предполагаемых жестокостях и преступлениях, совершенных основателем «Синагоги Церкви Всех Народов» Ти Би Джошуа, передают журналисты ftimes.