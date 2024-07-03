Актаныш районы мәдәният хезмәткәрләре Башкортстанга сәяхәт кылды

Актаныш районы мәдәният хезмәткәрләре район башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Әнвәрова җитәкчелегендә Башкортстанның Ишимбай районы Урман-Бишкадак җирлегендәге геопаркка эшлекле сәфәр кылды.
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