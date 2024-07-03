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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Актаныш районы мәдәният хезмәткәрләре Башкортстанга сәяхәт кылды

Актаныш районы мәдәният хезмәткәрләре Башкортстанга сәяхәт кылды

Актаныш районы мәдәният хезмәткәрләре район башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Әнвәрова җитәкчелегендә Башкортстанның Ишимбай районы Урман-Бишкадак җирлегендәге геопаркка эшлекле сәфәр кылды.

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