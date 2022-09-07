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Россия и Китай исключили доллар из системы оплаты за поставки российского газа

Россия и Китай исключили доллар из системы оплаты за поставки российского газа

Китай в будущем будет рассчитываться за поставки российского природного газа в рублях и юанях. Об этом сообщает пресс-центр «Газпрома» по итогам встречи глав российского газового монополиста  и китайской компании CNPC Алексея Миллера и Дая Хоуляна.

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