Россия и Китай исключили доллар из системы оплаты за поставки российского газа

Китай в будущем будет рассчитываться за поставки российского природного газа в рублях и юанях. Об этом сообщает пресс-центр «Газпрома» по итогам встречи глав российского газового монополиста и китайской компании CNPC Алексея Миллера и Дая Хоуляна.