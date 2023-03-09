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Коман о 2:0 с «ПСЖ»: «Бавария» заслужила победу. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу»

Кингсли Коман оценил выход «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вингер «Баварии» высказался после ответного матча 1/8 финала с «ПСЖ» (2:0, первая игра – 1:0).

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