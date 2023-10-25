Telegram может провести IPO в 2025 году

Российский брокер БКС начал предлагать клиентам купить на вторичном рынке облигации Telegram, выпущенные в 2021 году, чтобы конвертировать их в акции Telegram, IPO которого пройдет во втором-третьем квартале 2025 года.
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