Путин потребовал убрать «мину замедленного действия» в Черном море

Путин потребовал как можно быстрее поднять затонувшие в Черном море танкеры На совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин заслушал доклад о последствиях разлива мазута в Черном море, передает пресс-служба Кремля.
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