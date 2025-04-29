Fortum покинет Россию: продажа активов и арбитражное разбирательство

Финская компания Fortum объявила о выходе из российского рынка и планирует продать активы. Компания продолжит арбитражное разбирательство из-за передачи активов под управление РФ.
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