В финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус», прозвучало сразу два предложения «руки и сердца».
В финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус», прозвучало сразу два предложения «руки и сердца».
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