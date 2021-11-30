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«Твой ход» — любовь: в финале всероссийского конкурса прозвучало два предложения

«Твой ход» — любовь: в финале всероссийского конкурса прозвучало два предложения

В финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус», прозвучало сразу два предложения «руки и сердца».

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