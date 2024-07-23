Эксперт рассказала, как правильно поступать при взломе вашего аккаунта на «Госуслугах»

За ними продолжают охотиться мошенники Какие шаги нужно предпринять, если злоумышленники взломали ваш личный кабинет на «Госуслугах», рассказала в радио Sputnik эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
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