Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин получили всемирную поддержку после того, как обратили внимание на ошибку Соединенных Штатов Америки в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС, развернувшегося на территории сектора Газа.