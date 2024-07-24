Белоусов ночью обратился к военнослужащим СВО

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, поздравив с успешным освобождением населенных пунктов Песчаное и Розовка.
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