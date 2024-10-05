РЕН ТВ расскажет, как КГБ искал таинственную секту мужей-ревнивцев

РИА Новости/Борис Бабанов В середине 80-х Белоруссию всколыхнула череда жестоких убийств. Как рассказал РЕН ТВ криминолог, адвокат Игорь Маркелов, милиция и КГБ сначала подозревали банду мужчин, которые якобы расправлялись с неверными женами.