РЕН ТВ расскажет, как КГБ искал таинственную секту мужей-ревнивцев

РИА Новости/Борис Бабанов В середине 80-х Белоруссию всколыхнула череда жестоких убийств. Как рассказал РЕН ТВ криминолог, адвокат Игорь Маркелов, милиция и КГБ сначала подозревали банду мужчин, которые якобы расправлялись с неверными женами.
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