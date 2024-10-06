Военный ВС РФ раскрыл, сколько заключенных находится на СВО: «Есть целые подразделения»

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, освобождающие подсудимых от уголовной ответственности при призыве на военную службу или заключении контракта с Минобороны.
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