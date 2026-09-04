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8 сентябрьдә Казанга «Китап поезды» килә

8 сентябрьдә Казанга «Россиянең китап билбавы» Бөтенроссия әдәби марафонының «Китап поезды» киләчәк. Поездның маршруты Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород, Казан, Ульяновск, Волгоград һәм Сочи аша уза.

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