В Ставрополе начали возводить модульный бассейн с интеллектуальными системами

Когда впервые видишь, как по заснеженному полю в городской черте деловито снует строительная техника, невольно задаёшься вопросом: что здесь появится через год-полтора? Оказалось, речь идёт об объекте, которого в юго-западной части Ставрополя ждали давно.
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