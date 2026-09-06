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stroim21

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В Ставрополе начали возводить модульный бассейн с интеллектуальными системами

В Ставрополе начали возводить модульный бассейн с интеллектуальными системами

Когда впервые видишь, как по заснеженному полю в городской черте деловито снует строительная техника, невольно задаёшься вопросом: что здесь появится через год-полтора? Оказалось, речь идёт об объекте, которого в юго-западной части Ставрополя ждали давно.

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