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18-летний сын Хабенского отрастил длинные волосы и перерос отца — как сейчас выглядит Иван

18-летний сын Хабенского отрастил длинные волосы и перерос отца — как сейчас выглядит Иван

Молодой человек поддержал благотворительный проект отца. Команда Константина Хабенского Предоставлено пресс-службой мероприятиСын Константина Хабенского принял участие в девятом благотворительном футбольном матче, в котором сразились команда Фонда Хабенского и сборная программы ДоброFON.

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