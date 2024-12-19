Комитет СФ поддержал введение наказания за неоднократную продажу вейпов детям

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству 19 декабря поддержал закон о введении уголовного наказания за неоднократную продажу табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии