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Комитет СФ поддержал введение наказания за неоднократную продажу вейпов детям

Комитет СФ поддержал введение наказания за неоднократную продажу вейпов детям

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству 19 декабря поддержал закон о введении уголовного наказания за неоднократную продажу табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

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