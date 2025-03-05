Один из пострадавших при взрыве газа в Белореченске получил ожоги 70% тела

Глава Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко Глава Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко сообщил, что один из пострадавших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Белореченске получил ожог 70% тела.
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