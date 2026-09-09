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Нижегородская правда

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Как запретить соседям сдавать квартиру посуточно

Как запретить соседям сдавать квартиру посуточно

На сайтах объявлений размещены сотни предложений посуточной сдачи жилья в многоквартирных домах. Пока одни соседи зарабатывают деньги, другие испытывают неудобства.

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