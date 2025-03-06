В Ивановской области в преддверии 90-летнего юбилея со дня образования подразделений ПДН проводится конкурс детского художественного творчества «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребёнка»

В этом году исполняется 90 лет со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних. По инициативе УМВД России по Ивановской области и членов Общественного совета ведомства в преддверии юбилея службы организован тематический конкурс детского художественного творчества «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами ребёнка».