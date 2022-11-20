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Товарищеский матч. Узбекистан – Россия. Онлайн-трансляция начнется в 15:00

Сборная России сыграет в гостях с Узбекистаном в товарищеском матче. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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