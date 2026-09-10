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Царьград

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В квартале Володарского–Суфтина–Выучейского решили проблему с ГВС

В квартале Володарского–Суфтина–Выучейского решили проблему с ГВС

Дома в Володарского–Суфтина–Выучейского подключили к новым сетямВ квартале Володарского–Суфтина–Выучейского завершилась реконструкция сетей горячего водоснабжения.

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