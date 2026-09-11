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Формула-3. Испания. Като выиграл 1-ю квалификацию, Угочукву – 4-й, лидер сезона Слэйтер – 17-й

Пилот «АРТ» Таито Като показал лучшее время в первой квалификации «Формулы-3» в Мадриде. Вторым стал Педро Клерот из «Родена», третьим – представитель «МП Моторспорт» Туука Тапонен.

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