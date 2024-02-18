Живущих на Шри-Ланке россиян просят вернуться на родину

Причиной стал инцидент с извращенцем в отеле.фото: wikipedia.org/A.Savin--> Посольство России в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих на Шри-Ланке, вернуться на родину из-за инцидентов в отношении российских граждан на острове.
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