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Газета.ру

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Тренер Семин: у "Спартака" большие шансы на победу в РПЛ

Тренер Семин: у "Спартака" большие шансы на победу в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что у столичного «Спартака» большие шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

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