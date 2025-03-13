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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Епанчинцев о 4:2 с «Амуром»: «Сибирь» забила больше одного гола наконец-то, будем надеяться – прорвало. Наша игра была похожа на хоккей более-менее, кроме последних 7 минут»

Новосибирский клуб одержал победу со счетом 4:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Наконец-то забили больше одного гола.

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