Никакого прекращения огня на Украине не будет никогда – Politico

Российское руководство ищет мира, чтобы выйти из сложившейся ситуации с конфликтом на Украине. Однако, при необходимости, Москва может вести войну вечно, о чем непрозрачно намекнули делегаты от РФ на переговорах в Стамбуле.
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