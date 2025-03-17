«Прорыва ждать не надо»: эксперт оценил перспективу диалога с президентом США

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой будут сосредоточены на трех ключевых вопросах: урегулирование украинского кризиса, возможное смягчение санкционного режима и перспективы возобновления соглашений в сфере стратегической стабильности.