«Прорыва ждать не надо»: эксперт оценил перспективу диалога с президентом США

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой будут сосредоточены на трех ключевых вопросах: урегулирование украинского кризиса, возможное смягчение санкционного режима и перспективы возобновления соглашений в сфере стратегической стабильности.
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