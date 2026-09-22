За фасадом «Карпатской восьмерки»: скрытые цели европейской интеграции

18 сентября в городе Буковеле (Ивано-Франковская область) прошла встреча «Карпатской восьмерки» – «Карпатской инициативы», с участием руководителей и представителей Австрии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Чехии и самой Украины.
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