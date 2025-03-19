ИИ-кольцо переводит язык жестов в текст в реальном времени

Ученые под руководством Корнельского университета разработали устройство SpellRing — кольцо на основе искусственного интеллекта, оснащенное микросонарной технологией, которая может непрерывно и в режиме реального времени отслеживать движение пальцев у человека, объясняющего на жестовом языке.