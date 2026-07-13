Страна и люди
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Страна и люди

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МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за причастности Берлина к ударам по гражданской инфраструктуре

МИД РФ вызвал посла ФРГ из-за причастности Берлина к ударам по гражданской инфраструктуре

МИД России вызвал германского посла 13 июля, чтобы заявить о неприемлемости участия Берлина в ударах киевского режима по российской гражданской инфраструктуре.

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