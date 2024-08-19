Назван лучший спорт для здоровья глаз

Офтальмолог Андрей Кузнецов также посоветовал простые упражнения, которые помогут снять напряжение с глаз Главный офтальмолог Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов рекомендовал заниматься бадминтоном для сохранения хорошего зрения.
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