Киев планирует небывалый удар по России: почему атаку назвали «демонстрационной»?

Как утверждают высокопоставленные лица в Киеве, использование этого англо-французского вооружения в так называемой «демонстрационной атаке» может усилить давление на Москву и заставить ее сделать уступки в мирных переговорах, об этом пишут российские информационные каналы.
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