ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Лупите чубаноидов и пришлых! Всех в пыль!!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪Удар по автомобил...
  • Алекс Архипов
    У нас вообще есть ПВО? Или совсем нет?Срочно! Удар по б...
  • Sobering
    Миссией  "Artemis 1" США доказали, что на Луне людей никогда не было.Космические мисси...

Киев планирует небывалый удар по России: почему атаку назвали «демонстрационной»?

Киев планирует небывалый удар по России: почему атаку назвали «демонстрационной»?

Как утверждают высокопоставленные лица в Киеве, использование этого англо-французского вооружения в так называемой «демонстрационной атаке» может усилить давление на Москву и заставить ее сделать уступки в мирных переговорах, об этом пишут российские информационные каналы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх