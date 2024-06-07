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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черных о перспективах Радулова в «Локомотиве»: «Может продлим контракт в течение сезона. Посмотрим, как все будет складываться»

«Общались с тремя-четырьмя клубами, в том числе и с «Локомотивом». Александр в течение трех-четырех дней определялся с выбором, общался с представителем «Локомотива» и принял решение, что видит себя в этой команде.

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