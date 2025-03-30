ВМС США вооружают дронами-перехватчиками эсминцы из эскорта авианосца

После развёртывания странами НАТО корабельных группировок в Красном море, хуситы постоянно пытаются нанести удары по вымпелам альянса, используя крылатые и баллистические ракеты, БПЛА (в том числе большой дальности) и надводные дроны.
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