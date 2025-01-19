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Русские уничтожили "Геббельса" под Курахово. Он был героем ТВ на Украине

Русские уничтожили "Геббельса" под Курахово. Он был героем ТВ на Украине

Русские бойцы под Курахово ликвидировали целое подразделение нацистов. Среди них оказался и последователь Гитлера с позывным "Геббельс".

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