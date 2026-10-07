Бойцы ВСУ гибнут в страшных мучениях под Лиманом

Наступление ВСУ под Лиманом признали кровавым пиаром, ВС РФ запечатали котел в Доброполье Главное из зоны проведения СВО по состоянию на утро, 7 октября Украинцы признали провал операции «Вивальди» На Лиманском направлении обстановка остаётся одной из самых тяжёлых.