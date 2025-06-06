В Подмосковье автоинспекторы "напоили" водителей, но им за это ничего не было

В Московской области сотрудники ГИБДД «заставляют» водителей напиваться, но не наказывают. Вождение в нетрезвом виде является одним из самых серьезных нарушений правил дорожного движения и часто приводит к авариям, в результате которых гибнут люди.
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