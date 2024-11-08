Иркутяне представили на конкурс «Миллион на добрые дела» 101 проект

Иркутяне направили 101 заявку на конкурс социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Он проходит в четырех номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей», сообщили в администрации города.
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