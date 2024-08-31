Нас приучают врать себе..

Мистика от Павшего.Павший Дух.Мир лжи, где ложь — основа для всего, мы в нем живём и умираем, не понимая ничего, зачем живём, здесь столько лжи, что мы привыкли к ней уже, раз в мир пришли, где ложь — основа для всего.