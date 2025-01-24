Специалист Балынин: сливочное масло и картофель подешевеют в России

В России могут снизиться цены на сливочное масло, плодоовощную продукцию и картофель. Об этом "Москве 24" рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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